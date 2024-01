POL Schwaben Nord: Unfall mit Pannenfahrzeug

Augsburg (ots) - Dillingen - Aufgrund einer Versammlung am morgigen Freitag (12.01.2024) um 14.00 Uhr in Dillingen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Versammlungsteilnehmer sind zu Fuß und mit Traktoren im Stadtgebiet Dillingen unterwegs. In diesem Zuge sind mehrere Verkehrssperrungen notwendig. Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung, um einen möglichst störungsfreien Ablauf der Versammlung zu gewährleisten und gleichzeitig die Beeinträchtigungen ...

