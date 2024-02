Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Einbruch in Scheune

Bahnhof Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Kreulkerhok;

Tatzeit: zwischen 20.02.2024, 22.15 Uhr, und 21.02.2024, 06.20 Uhr;

Zwei Winkelschleifer, ein Baustellenradio sowie Bargeld erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Bahnhof Reken. Die Täter hatten sich zwischen Dienstag, 22.15 Uhr, und Mittwoch, 06.20 Uhr, gewaltsam Zugang in eine Scheune im Kreulkerhok verschafft. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell