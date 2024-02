Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelec beim Einbiegen erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße / Ikemannstraße;

Unfallzeit: 21.02.2024, 18.25 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Ahaus erlitten. Der 79-Jährige hatte gegen 18.25 Uhr den Radweg der Wessumer Straße aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Wessum befahren. Der Ahauser befand sich dabei hinter einem weiteren Pedelecfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Eine 40-Jährige wollte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Wagen von der untergeordneten Ikemannstraße in die Wessumer Straße einbiegen. Die Fahrerin aus Ahaus ließ das erste Pedelec passieren, übersah jedoch das zweite und fuhr an. Dabei kam es zur Kollision. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell