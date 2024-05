Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zwei Einbrüche in der Hanns-Aderhold-Straße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In den vergangenen Tagen trieben Diebe ihr Unwesen in Wallenhorst. Zunächst verschaffen sich die Unbekannten in dem Zeitraum von Dienstagabend (19.00 Uhr) bis Freitagmorgen (07.10 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in der Hanns-Aderhold-Straße. Sie durchsuchten den Container nach Diebesgut und entwendeten diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten sie unbekannt.

In dem Zeitraum von Donnerstagabend (21.00 Uhr) bis Freitagmorgen (07.15 Uhr) schlugen die Unbekannten erneut in der der Hanns-Aderhold-Straße zu und drangen gewaltsam in einen Rohbau ein. Auch hier durchsuchten sie das Objekt und entwendeten Werkzeug. Anschließend flüchteten sie erneut in unbekannte Richtung. Die Polizei Bramsche bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder den Tätern geben können, sich unter 05461-94530 zu melden.

