POL-EU: Fahrraddiebe erwischt

Euskirchen-Wißkirchen (ots) - Aufgrund eines technischen Defektes geriet in der Nacht zu Sonntag (14. April) gegen 1.40 Uhr ein Pkw in der Athletikstraße in Vollbrand. Dadurch brannte der Pkw vollständig aus und beschädigte zudem einen Holzzaun und eine Gartenlaube. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

