POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 08.12.2023, gegen 09.00 Uhr, stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen ein Motorrad der Marke Suzuki, welches in der Schulze-Delitzsch-Straße, in Höhe der Hausnummer 2, stand. Der unbekannte Fahrzeugführer sei ausgestiegen und habe das am Boden liegende Motorrad angeschaut, dann wieder in sein Fahrzeug eingestiegen und davongefahren. An dem ...

