POL-EU: Kellerbrand

Zülpich-Weiler in der Ebene (ots) - Am heutigen Montag (15. April) gab es auf der Bundesstraße 265 einen nach ersten Erkenntnissen Pkw-Alleinunfall. Ein Mann (52) aus der benachbarten Gemeinde Nörvenich (Kreis Düren) fuhr in seinem Pkw aus Richtung Weiler in der Ebene kommend in Richtung Zülpich. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem Baum. ...

