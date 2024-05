Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Keine Verletzten nach Brand eines Mehrfamilienhauses

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, kam es in der Kreuzstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Feuer in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Wie sich herausstellte, befand sich der Brandherd im Schlafzimmer der Wohnung. Die Flammen konnten schließlich von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und erfolgreich bekämpft werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Bewohner befand sich während des Vorfalls nicht in seiner Wohnung. Auch die anderen Bewohner des Hauses konnten das Gebäude unbeschadet verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die brandbetroffene Wohnung ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an. Alle anderen Bewohner konnten nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

