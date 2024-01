POL-SN: Fußgängerin nach Unfall verletzt - Autofahrer flüchtig

Schwerin (ots) - Drei Einbrüche in Geschäftsräumen wurden der Schweriner Polizei in den letzten Tagen gemeldet. Erbeutet wurde Bargeld, in einem Fall mehrere Tausend Euro. Zunächst verschafften sich Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag über die Fensterfront Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Rahlstedter Straße. Der Täter entwendete hier das Wechselgeld in Höhe von ca. 40EUR. Ein Fährtenhund der ...

