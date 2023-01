LPI-G: Pkw-Fahrer unter Einfluss von BTM unterwegs

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: In der Zeit vom 18.01. bis zum 21.01.2023 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus in der Aumaischen Straße einzudringen. Dabei scheiterten sie bereits an der Eingangstür, an der sie Sachschaden verursachten. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: ...

