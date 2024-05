Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Verkehrsunfall auf der Natruper Straße- Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13.27 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der "Natruper Straße", bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Eine 52-jährige Ford-Fahrerin befuhr zunächst die Straße "An der Horst" in Richtung "Freedenweg". Sie beabsichtigte die Kreuzung An der Horst/ Natruper Straße, in gerader Richtung zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem bevorrechtigten von rechts kommenden 65-jährigen Radfahrer. Der 65-Jährige stürzte daraufhin und verletzte sich hierbei schwer. Eine Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Radfahrer wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell