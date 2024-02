Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Pkw

Wenden (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Donnerstag (1. Februar) gegen 17:10 Uhr in Höhe der Einmündung "L 512 / Zum Sportplatz" ereignet. Dabei befuhr eine 37-jährige Autofahrerin die Straße in Richtung Rothemühle. Sie beabsichtigte an der Einmündung zu der Straße "Zum Sportplatz", nach links abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Straße in Richtung Freudenberg. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, wobei das Auto der 37-Jährigen gegen ein Verkehrsschild geschleudert wurde. Beide Pkw-Insassen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen, an dem Verkehrsschild im dreistelligen Eurobereich.

