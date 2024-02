POL-OE: Einbrüche in Kleingartenanlage

Olpe (ots) - Ein Quad ist in dem Zeitraum zwischen Montag (29. Januar, 18 Uhr) und Dienstag (30. Januar, 08:30 Uhr) von einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße in Friedrichsthal entwendet worden. Dieses befand sich noch in einer Transportbox und war nicht fahrbereit. Um an das Fahrzeug zu gelangen, beschädigten die Täter zunächst die Box. Wie sie anschließend das Quad abtransportierten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Diese übernahm die ...

