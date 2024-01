Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Freitag (26. Januar) hat sich zwischen 07:35 Uhr und 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Kreissporthalle in der Erzbergerstraße ereignet. Eine 24-jährige VW Polo-Fahrerin hatte morgens ihr Auto in einer Parkbucht geparkt. Zu diesem Zeitpunkt stand ein silberner Nissan Micra mit OE-Kennzeichen in der Parklücke neben ihrem Wagen (linke Seite). Als die Fahrerin zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Dieser liegt im vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei sucht zur Klärung der Unfallflucht Zeugen und weitere Hinweise. Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer des Nissan Micra sowie weitere Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-4112 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell