POL-OE: Mountainbike gestohlen

Finnentrop (ots) - Zahlreiche Kelleraufbrüche in insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern haben sich in dem Tatzeitraum von Mittwoch (24. Januar) bis Samstag (27. Januar) in der Graf-von-Plettenberg-Straße sowie in der Ahornstraße in Bamenohl ereignet. In einem Fall wurde aus einem Kellerabteil in der Ahornstraße ein Mountainbike der Marke "Ghost" (Modell: Nirvana) im Wert von ca. 650 Euro gestohlen. Bei den anderen ...

mehr