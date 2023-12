Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Ergänzung zum Fund zweier Leichen in einer Wohnung in der Marie-Curie-Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (15.12.2023) wurden nach einem telefonischen Hinweis die Leichen einer 52-jährigen Frau und ihres 21-jährigen Sohnes in einer Wohnung in der Marie-Curie-Straße in Bietigheim-Bissingen aufgefunden (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5673574).

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zufolge besteht der Verdacht, der 21-Jährige habe seine Mutter in der gemeinsamen Wohnung mutmaßlich mit einem Messer tödlich verletzt und sich anschließend selbst getötet. Beide Leichen weisen entsprechende Verletzungen auf. Von einer Fremdeinwirkung ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht auszugehen. Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.

