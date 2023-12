Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: fahrlässige Brandstiftung an Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Am späten Freitagabend (15.12.2023) wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg über die Integrierte Leitstelle um 22:11 Uhr ein Feuer im Dachstuhl eines Hauses in der Gerokstraße mitgeteilt. Vor Ort konnten, vom Dachstuhl des Rohbaus ausgehend, kleinere Flammen gesehen werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich aufgrund vorheriger Dacharbeiten ein Glutnest in dem darunterliegenden Dämmmaterial gebildet hat. Dieses hat sich im weiteren Verlauf ausgebreitet und in der Folge entzündet. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 25.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell