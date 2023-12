Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Fund zweier Leichen in einer Wohnung in der Marie-Curie-Staße

Ludwigsburg (ots)

Nach einem telefonischen Hinweis stellten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst am Freitag (15.12.2023) gegen 14:30 Uhr zwei tote Personen in einer Wohnung in der Marie-Curie-Straße in Bietigheim-Bissingen fest. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich dabei mutmaßlich um eine 52-jährige Frau und ihren 21-jährigen Sohn. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg laufen auf Hochtouren, der Polizeieinsatz vor Ort dauert an.

