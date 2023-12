Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen nach Unfallflucht in der Bonholzstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand bei einer Unfallflucht am Freitag (15.12.2023) in der Bonholzstraße in Waldenbuch. Eine unbekannte Person streifte dort vermutlich beim Vorbeifahren mit einem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Der Polizeiposten Waldenbuch sucht Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07157 52699-0 oder per Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

