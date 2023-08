Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jähriger bei Verkehrsunfall in Schalke-Nord verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist ein 14 Jahre alter Gelsenkirchener am Donnerstagabend, 17. August 2023, schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Straßenbahnfahrer gab an, dass der Jugendliche gegen 18.45 Uhr im Bereich einer Ampel am Fuß der Berliner Brücke plötzlich in den Gleisbereich trat. Trotz einer sofortigen Notbremsung kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Jugendliche schwer. Zufällig vorbeifahrende Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) leisteten Erste Hilfe. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. In der Bahn befanden sich außer dem Fahrer keine weiteren Personen.

