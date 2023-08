Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 14-Jähriger unter Messervorhalt ausgeraubt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagabend, 17. August 2023, ist gegen 18.10 Uhr ein 14 Jahre alter Gelsenkirchener in der Nähe eines Spielplatzes im Straßenkreuzungsbereich Wiehagen/Im Gartenbruch von bislang unbekannten Jugendlichen ausgeraubt worden. Nach der Tat lief der Junge nach Hause. Von dort rief seine Mutter die Polizei. Der 14-Jährige gab an, mit dem Fahrrad unterwegs gewesen zu sein. Drei unbekannte Jugendliche seien auf ihn zugekommen und umstellten ihn. Sie forderten Wertsachen und entwendeten ihm unter Vorhalt eines Messers sein Mobiltelefon. Anschließend seien die Jugendlichen in Richtung Rotthauser Straße geflohen. Die Tatverdächtigen sind zwischen 14 und 15 Jahre alt. Einer von ihnen hatte auffallend orange-farbige Haare und trug ein blaues T-Shirt. Der zweite Gesuchte hatte blonde, zurückgegelte Haare und blaue Augen. Der dritte Unbekannte hatte eine stabile Statur und trug eine schwarze Weste, eine schwarze Kappe und eine Umhängetasche der Marke Gucci. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an das zuständige Kommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7552 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell