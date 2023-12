Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/ Gemarkung Stuttgart: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (15.12.2023) ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 8, zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart, in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der 62-jährige Lenker eines VW Tiguan fuhr dem verkehrsbedingt abbremsenden 66-jährigen Lenker eines Peugeot 5008, infolge nicht ausreichenden Sicherheitsabstands, hinten auf. Dem Peugeot wiederum fuhr ein 32-jähriger Lenker eines Fiat Punto auf. Im Anschluss hieran fuhr ein 30-jähriger Sattelzug-Lenker einem 43-jährigen Lenker eines Seat Leons, infolge nicht an die Verkehrslage angepasster Geschwindigkeit, hinten auf und schob diesen in die drei bereits verunfallten Fahrzeuge. Hierbei wurden der 32-jährige und der 43-jährige Fahrer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 48.000 Euro.

