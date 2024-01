Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zahlreiche Einbrüche und Einbruchsversuche in Kellerabteile

Finnentrop (ots)

Zahlreiche Kelleraufbrüche in insgesamt fünf Mehrfamilienhäusern haben sich in dem Tatzeitraum von Mittwoch (24. Januar) bis Samstag (27. Januar) in der Graf-von-Plettenberg-Straße sowie in der Ahornstraße in Bamenohl ereignet.

In einem Fall wurde aus einem Kellerabteil in der Ahornstraße ein Mountainbike der Marke "Ghost" (Modell: Nirvana) im Wert von ca. 650 Euro gestohlen. Bei den anderen Aufbrüchen ist derzeit noch unklar, ob etwas entwendet wurde.

Zudem traf ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der in der Graf-von-Plettenberg-Straße am Freitag (26. Januar) gegen 21 Uhr einen unbekannten Mann im Keller an. Zuvor hatte der Mitteiler verdächtige Geräusche vernommen. Als dieser dann den Keller betrat, flüchtete der Unbekannte. Nach Zeugenangaben trug dieser eine dunkle Jogginghose mit einem dunklen Kapuzenpullover und war circa 165 cm groß. Zudem nahm der Mitteiler noch einen weiteren Mann im unmittelbaren Umfeld der Wohnung wahr, der augenscheinlich zu dem Täter gehörte. Dieser war etwas größer (circa 170cm) und trug eine dunkle Winterjacke. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte jedoch keinen Tatverdächtigen antreffen.

In allen Fällen entstanden geringe Sachschäden an den Kellerabteilen. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Ob die Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269 entgegen.

