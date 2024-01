POL-VK: Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Völklingen (ots) - Am letzten Samstag kam es im Bereich der L 136 zwischen Völklingen und Püttlingen zu einem Umweltdelikt. Auf dem Waldparkplatz in Höhe des Verkehrskreisels hatte ein bislang Unbekannter ca. 30 bis 40 Altreifen abgelagert. Hinweise zu dem Umweltdelikt erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- ...

