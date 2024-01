POL-VK: Unbekannter lagert Altreifen ab

Heusweiler-Holz (ots) - Am Freitag, den 19.01.2024, ereignete sich in den frühen Abendstunden ein Verkehrsunfall auf der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Holz und Quierschied in Fahrtrichtung Saarbrücken. Eine 35jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr an der AS Holz auf die BAB 1 auf und übersah hierbei den mit zwei Personen besetzten PKW eines 20jährigen, welcher in ...

mehr