Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und Sachschaden auf der BAB 1

Heusweiler-Holz (ots)

Am Freitag, den 19.01.2024, ereignete sich in den frühen Abendstunden ein Verkehrsunfall auf der BAB 1 zwischen den Anschlussstellen Holz und Quierschied in Fahrtrichtung Saarbrücken. Eine 35jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr an der AS Holz auf die BAB 1 auf und übersah hierbei den mit zwei Personen besetzten PKW eines 20jährigen, welcher in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei die beiden Insassen im PKW des 20jährigen leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.

