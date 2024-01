Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Dreister Diebstahl zum Nachteil einer hilfsbereiten Dame

Püttlingen (ots)

Am Sonntag, den 14.01.2024, ereignete sich im Wohngebiet an der Sommerbergstraße in Püttlingen gegen 11 Uhr ein Trickdiebstahl zum Nachteil einer 86 jährigen Frau. Zwei Täterinnen klingelten bei der Frau und gelangten unter dem Vorwand, hungrig zu sein in das Anwesen der Geschädigten. Während diese Speisen zubereitete, entwendeten die Täterinnen Wertsachen und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Die Täterinnen konnten wie folgt beschrieben werden: - Ca. 12 und 15 Jahre alt, zwischen 155 und 160 cm groß - Südosteuropäische Erscheinung, sprachen akzentfreies Hochdeutsch - Bekleidet mit schwarzem Rock und dunkler Jeans Hose Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06898/2020 bei der Polizeiinspektion Völklingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell