Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots)

(Oth)Am Samstag, den 20.01.2024, ereignete sich gegen 10:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Klosterstraße in Stolzenau. Ein 19-jähriger Husumer kam mit einem Renault Twingo bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Husumer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden, der Twingo musste an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Baum wurde durch den Verkehrsunfall ebenfalls leicht beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell