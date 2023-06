POL-KI: 230605.6 Preetz: Zwei Tatverdächtige nach Raub festgenommen

Kiel (ots) - Beamte des 4. Reviers nahmen in der Nacht von Samstag auf Samstag einen 30-Jährigen fest, der zuvor in ein Einfamilienhaus in Ellerbek eingebrochen sein soll. Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Mittäter läuft noch. Kurz vor vier Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses in der Grabastraße, dass sich offenbar Einbrecher Zugang zu ihrem Haus verschafft hatten und informierten die Polizei. Beamte des 4. Reviers ...

mehr