Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln: Angebrannte Pfannkuchen lösen Rauchmelder aus

Rinteln (ots)

(loy)Am 20.01.2024 gegen 11 Uhr wurde Polizei und Feuerwehr die Auslösung eines Rauchmelders einer Wohnung in der Landgrafenstraße in Rinteln mitgeteilt. Wie sich herausstellte, führte die missglückte Zubereitung von Pfannkuchen zu starker Rauchentwicklung in der Küche der Wohnung und dadurch zum Alarm des Rauchmelders.

Die Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehr mit Hochdruck belüftet, anschließend konnte der unverletzte Bewohner zurückkehren. Mit Ausnahme des angebrannten Essens sind keine Schäden entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell