POL-VIE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Straftäter

Willich-Neersen (ots) - Am Freitag, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.30 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein bodentiefes Fenster an der Seite eines Einfamilienhauses auf der Straße Am Bruch in Willich- Neersen auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Armbanduhren und Schmuck. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (1176) ...

mehr