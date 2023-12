Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher scheitern an Haustür

Nettetal-Lobberich (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Lobberich auf der Straße Am Wasserturm zu einem Einbruchsversuch. Der oder die bislang unbekannten Täter versuchten die Haustür des Einfamilienhauses eines 70-jährigen Lobberichers aufzuhebeln. Dieser stellte entsprechende Beschädigungen am Freitagmorgen fest. Offensichtlich war es dem oder den Einbrechern nicht gelungen, die Tür zu überwinden. Sollten Sie in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges auf der Straße Am Wasserturm festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1177)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell