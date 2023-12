Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag gegen 17.45 Uhr befuhr eine 18jährige PKW-Führerin aus Grefrath mit ihrem 27jährigen Beifahrer aus Viersen in Viersen-Süchteln die Tönisvorster Straße aus Richtung Rheinstraße kommend in Richtung Tönisvorst-Vorst. Vermutlich wegen einer kurzfristigen Ablenkung bemerkte sie nicht, dass die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Tönisvorster Straße/ Anrather Straße bereits Rotlicht zeigte und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 59jährigen aus Tönisvorst, der mit seiner 71jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Tönisvorst, die Anrather Straße aus Richtung Willich kommend in Richtung Mühlhausener Straße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 27jährige derart schwer verletzt, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die 18jährige und die beiden Tönisvorster wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Der Kreuzungsbereich wurde für ca. 2 ½ Stunden gesperrt. /UR (1175)

