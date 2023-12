Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Freitag gegen 16.18 Uhr befuhr eine 80jährige PKW-Führerin aus Grefrath in Kempen die Auguste-Tibus-Straße in Richtung Marianne-Tennhof-Straße. In Höhe des Seniorenheims wollte eine 57jährige Fußgängerin aus Kempen die Auguste-Tibus-Straße überqueren. Dabei achtete sie nicht auf den herannahenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Die 57jährige wurde derart schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. / UR (1174)

