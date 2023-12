POL-VIE: Viersen-Süchteln: Öffentlichkeitsfahndung nach entwichenem Straftäter

Viersen-Bockert/Willich (ots) - Am Donnerstag sind Einbrecher erfolgreich in zwei Häuser im Viersener Stadtteil Bockert und in Alt-Willich eingedrungen. In Bockert an der Hardter Straße liegt die Tatzeit zwischen 13.30 und 20 Uhr. Unbekannte hebelten die Terrassentür auf, um in eine Erdgeschoss-Wohnung zu gelangen. Sie stahlen aus einem Raum einen Umschlag mit einem vierstelligen Euro-Betrag. In Willich kamen die ...

