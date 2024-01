Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer kollidiert mit Hauswand

Lennestadt (ots)

Ein Alleinunfall eines 88-jährigen Autofahrers hat sich am Freitag (26. Januar) gegen 09:20 auf der Rosbecke in Altenhundem ereignet. Dabei befuhr der Pkw-Fahrer zuerst die Straße Zur Lennehelle und wollte nach links, in die Rosbecke abbiegen. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache fuhr er mit seinem Wagen gegen eine Hauswand. Durch die Kollision wurde der Fahrer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug sowie an der Hauswand entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

