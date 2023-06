Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Angriff auf einen 39-Jährigen in Dortmund-Eving

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0613

Nach einem Angriff auf einen 39-jährigen Dortmunder in Dortmund-Eving am Dienstagabend (20. Juni) sucht die Polizei noch Zeugen. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der 39-Jährige saß gegen 21.15 Uhr auf einer Bank an der Bushaltestelle "Zeche Minister Stein" an der Bergstraße, als er zwei Frauen bemerkte. Aufgrund von Gesprächsfetzen, die er hörte, bekam er den Eindruck, dass diese von einem oder mehreren Männern belästigt worden waren. Hinter der Bushaltestelle bemerkte er dann zwei Männer, die er im Verdacht hatte, damit im Zusammenhang zu stehen. Er sprach diese darauf an. Einer der Männer griff ihn daraufhin an, schlug und trat ihn und setzte vermutlich auch Reizgas ein. Der 39-Jährige wurde kurzzeitig bewusstlos.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Der Angreifer entfernte sich ebenso wie sein Begleiter und auch die beiden Frauen vom Tatort. Er soll schwarze nach hinten gegelte Haare mit kurz rasierten Seiten gehabt haben. Eine weitere Beschreibung liegt leider nicht vor. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu den Männern machen können, sucht aber auch die beiden Frauen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise gehen an den Kriminaldauerdienst der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231/132-7441.

