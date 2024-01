Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Finnentrop (ots)

Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall hat sich am Sonntag (28. Januar) gegen 17:50 Uhr auf dem Hellwecker Weg in Müllen ereignet. Dabei befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Auto den Weg in Richtung Fretter. Aufgrund von plötzlich auftretender Glätte kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Durch den Unfall wurden der Fahrer und eine 9-jährige Mitfahrerin verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

