Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 65-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Samstag (27. Januar) gegen 18 Uhr auf der Bruchstraße in Olpe ereignet. Dabei befuhr ein 65-Jähriger die Straße in Richtung Dahl und beabsichtigte, auf ein ehemaliges Tankstellengelände einzufahren. Ein ihm nachfolgender 21-jähriger Autofahrer fuhr auf den verkehrsbedingt wartenden Autofahrer auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 65-Jährige verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

