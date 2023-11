Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versammlung auf dem Oldenburger Schlossplatz +++

Oldenburg (ots)

Am Samstagnachmittag (18.11.2023) fand in der Oldenburger Innenstadt in der Zeit von ca. 15:30 - 17:00 Uhr eine Versammlung zum Thema "Frieden in Gaza" statt. In der Spitze versammelten sich ca. 100 Personen auf dem Schlossplatz in Oldenburg.

Die Polizei Oldenburg begleitete die Kundgebung mit starken Kräften, um zum einen die ungestörte Grundrechtsausübung zu gewährleisten, andererseits um eventuelle Straftaten zu verhindern beziehungsweise zu verfolgen.

Gleich zu Beginn der Versammlung hob eine an der Versammlung unbeteiligte Person den Arm zum sogenannten Hitlergruß. Der Mann wurde direkt durch die Polizei angesprochen, die Identität festgestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ein Platzverweis für den Innenstadtbereich ausgesprochen.

Während der Versammlung wurde ein mitgeführtes Plakat festgestellt, bei dem der Verdacht bestand, dass der Inhalt strafrechtlich relevant sein könnte. Die Identität der Personen wurde festgestellt und das Plakat wurde für die weitere Prüfung sichergestellt.

