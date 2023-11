POL-OL: +++ Mehrere aufgebrochene Wohnwagen im Prinzessinenweg +++

Oldenburg (ots) - In der letzten Nacht brachen unbekannte Täter in Büroräume in der Donnerschweer Straße ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 0441-790-4115 zu melden. (1479324) Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland Pressestelle Leonie ...

