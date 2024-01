POL-OE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Wenden (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch (24.01.2024) und Donnerstag (25.01.2024) in das Vereinsheim des Schäferhundvereins in der Karl-Arnold-Straße (Hünsborn) einzubrechen. Dabei misslang es jedoch offensichtlich, in den Innenraum des Vereinsheims zu gelangen. Dennoch entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 ...

