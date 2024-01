Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Graffiti mit Drohinhalten an Schulen - Täter ermittelt!

Lennestadt/Kirchhundem (ots)

Am frühen Donnerstagabend (25.01.2024) wurden Graffiti sowohl an der Sporthalle der Sekundarschule Lennestadt, als auch an Außenwänden der Sekundarschule Kirchhundem festgestellt. Die Graffiti bestanden aus einer Kombination von sog. "Hakenkreuzen" und Textinhalten, die nicht nur beleidigende Äußerungen zum Nachteil von u.a. namentlich genannten Lehrkräften der Schulen enthielten, sondern auch die Androhung einer schweren Straftat als möglich erscheinen ließ. Im Rahmen der Ermittlungen konnte sehr schnell ein 17-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden, der noch am Abend angetroffen und vorläufig festgenommen wurde. Nach seiner Vernehmung und einer Gefährderansprache wurde der geständige Jugendliche in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Es bleibt abschließend festzustellen, dass eine Gefährdung für Dritte ausgeschlossen werden kann. Ebenso ergaben die Ermittlungen, dass eine politische Motivation bei der Tat nicht im Vordergrund stand. Stattdessen sind die Ursachen für das Verhalten des Jugendlichen eher im schulischen und privaten Bereich zu suchen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

