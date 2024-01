Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 39-Jährige bei Ladendiebstahl verletzt

Lennestadt (ots)

Zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Hundemstraße sind Polizeibeamte am Mittwoch (24. Januar) gegen 14:15 Uhr gerufen worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte eine Mitarbeiterin beobachtet, wie ein Mann mehrere Gegenstände unter seiner Jacke versteckte. Als er von einem Mitarbeiter darauf angesprochen und festgehalten wurde, entriss sich der Mann. Bei dem Versuch zu flüchten, stieß er gegen eine Tür und verletzte sich. Auch gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten zeigte sich der Beschuldigte aggressiv. Aufgrund einer augenscheinlichen Alkoholisierung führten die Polizeibeamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser bestätigte ihren Verdacht. Der 39-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Diebesgut wurde an einen Berechtigten übergeben. Zudem schrieben die Polizeibeamten eine entsprechende Anzeige.

