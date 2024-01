POL-OE: Mögliche Verkehrsstörungen durch angemeldete Versammlung am Freitag

Olpe (ots) - Am Montag (22. Januar) hat sich gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz am Kurkölner Platz eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein Pkw-Fahrer im Vorbeifahren einen in einer Parkbucht geparkten Ford Focus. Eine Zeugin beobachtete den Unfall, notierte sich das Kennzeichen und setzte die Halterin des beschädigten Autos in Kenntnis. Die Ermittlungen zum Unfallversucher ...

