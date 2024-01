Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter dem Einfluss von Drogen am Steuer

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch (24. Januar) haben Polizeibeamte gegen 17:40 Uhr eine 29-jährige Autofahrerin auf der Albrecht-Dürer-Straße in Meggen angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle erhielten die Beamten Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Die Beamten brachten die Fahrerin zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache. Durch weitere Ermittlungen stellten sie zudem fest, dass die Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen waren. Diese wurden sichergestellt. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine Anzeige.

