POL-DO: Polizeipräsident Lange über verstärkte Präsenz in der City: "Unser Ziel heißt: weniger Straftaten"

Nach einem ersten größeren Einsatz für mehr Sicherheit in der Innenstadt und in der Nordstadt am 7. und 8. Juli 2023 sowie am 10., 11., 12. und 13. Juli zeigte die Dortmunder Polizei auch in den Nächten zu Samstag und Sonntag (15./16.7.) in der Nordstadt und im Zentrum erneut eine starke Präsenz.

In diesem Zeitraum überprüften Streifenteams, Einsatztrupps, der Schwerpunktdienst der Polizei in der Nordstadt, die Bereitschaftspolizei, die Kriminalpolizei, der Verkehrsdienst und Diensthundführer rund 500 Personen - fast 130 erhielten Platzverweise, um Straftaten zu verhindern.

"Mit verstärkten Kontrollen können wir dank mehr Personal für ein Gesamtkonzept nicht nur Straftaten schnell aufklären - wir wollen vor allem auch für ein höheres Sicherheitsgefühl bei allen Bürgerinnen und Bürgern erzeugen", sagt Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange über ein wichtiges Ziel der Einsätze.

Mit der hohen Zahl an Platzverweisen reagierte die Polizei auf Straftaten oder auf aggressives Verhalten, das eine Straftat erwarten ließ. So auch am Wochenende, als Besucher einer Diskothek im Brückstraßenviertel in der Nacht zu Samstag mehrfach aneinandergerieten.

Im Einsatz war die Polizei in beiden Nächten auch auf dem Wall, um Verkehrsdelikte und Ruhestörungen zu ahnden - und ebenfalls zu verhindern. Auf der Gutenbergstraße nahmen zivil gekleidete Polizeibeamte am Sonntagmorgen um 5:38 Uhr einen Mann fest, der ein Auto aufgebrochen hatte.

Polizeipräsident Gregor Lange: "Mit der tatkräftigen Unterstützung von Polizistinnen und Polizisten des Landes setzen wir nicht auf schnelle Erfolge. Wir verfolgen vielmehr ein langfristiges Ziel, an dem wir uns messen lassen müssen. Das Ziel heißt: weniger Straftaten."

