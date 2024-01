Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Ladendieb gefasst

Olpe (ots)

Am Donnerstag (25.01.2024) fiel in der Martinstraße ein zunächst unbekannter Mann auf, der gegen 09:10 Uhr Ware in einem Bekleidungsgeschäft gestohlen hatte. Der Diebstahl war einer Angestellten zwar aufgefallen, allerdings misslang es ihr, den Täter bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festzuhalten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte jedoch wenig später ein 39-Jähriger angetroffen und als Tatverdächtiger identifiziert werden. Der stark alkoholisierte Mann wurde der Polizeiwache in Olpe zugeführt, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

