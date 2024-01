Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fünf Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 27.01.2024 gegen 18:40 Uhr im Kreuzungsbereich der Gerberstraße, Benolper Straße in Drolshagen. Dort beabsichtigte ein 33-jähriger PKW-Fahrer, der mit seiner Ehefrau (23 Jahre) und seinen beiden Kindern (2 und 5 Jahre) unterwegs war, die Gerberstraße weiter zu befahren und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW eines 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Infolgedessen geriet der PKW des 33-Jährigen ins Schleudern und kam auf dem angrenzenden Gehweg zum Stehen. Alle anwesenden Personen wurden leicht verletzt. Die Insassen des PKW des 33-Jährigen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

