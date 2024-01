Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Valentinskappelle

Olpe (ots)

In dem Tatzeitraum zwischen Montag (22. Januar, 10 Uhr) und Donnerstag (25. Januar, 10 Uhr) sind unbekannte Täter in die Valentinskapelle im Valentinsweg eingedrungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten sie dafür gewaltsam das Vorhängeschloss einer Sicherungskette und gelangten so in den Innenraum der Kapelle. Aus dem Opferstock entnahmen sie Bargeld und stahlen zwei Kerzenständer. Es entstand ein Vermögens- und Sachschaden im insgesamt vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269 entgegen.

